Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился

Преподаватель филологического факультета МГУ Сергей Князев объявил об уходе из вуза на фоне университетской кампании против домогательств со стороны преподавателей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В начале мая в студенческом издании DOXA было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде. Авторы заявили, что их беспокоит проблема сексуальных отношений между учащимися и преподавателями, поскольку это «ставит студентов в уязвимое положение». Они призвали создать механизмы, которые будут защищать студентов от домогательств.

После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными. «Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», — написал он.

Преподаватель принес свои извинения и заявил, что считает «свое будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным». Князев пообещал завершить текущий семестр, чтобы не создавать никому сложностей.

В свою очередь, декан филфака Андрей Липгарт отметил, что оснований для проведения служебной проверки нет, поскольку письмо не подкреплено доказательствами, пишет ТАСС.

В июне прошлого года депутат Госдумы от «Единой России» Руслан Бальбек разработал законопроект, вводящий уголовное наказание за домогательства. Согласно его инициативе, подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести и наказываться сроком до шести лет лишения свободы. В законопроекте особе внимание уделено харассменту в отношении несовершеннолетних, добавил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



