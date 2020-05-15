В Министерстве науки и высшего образования заявили, что тесные отношения между студентами и преподавателями недопустимы и выходят за рамки академической этики. Так Минобрнауки отреагировало на скандал с домогательствами к студенткам в МГУ, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В сообщении пресс-службы также сказано, что подобные отношения вредят качеству образования, портят репутацию учебного заведения и всей системы образования. Там подчеркнули, что в каждой конкретной ситуации надо разбираться отдельно.

В начале мая студенческое издание DOXA опубликовало материал о домогательствах на филологическом факультете МГУ и о романтических отношениях преподавателей со студентками. Позднее издание также опубликовало открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и домогательств в университетской среде. Его авторы призвали создать механизмы защиты от домогательств со стороны преподавателей. В Минобрнауки сообщили, что знают о письме.

14 мая профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношениях со студентками, но подчеркнул, что считал их добровольными и заявил, что «никогда не пользовался своим служебным положением сознательно». Он извинился и объявил об увольнении, заявив, что считает продолжение «своего пребывания в МГУ в нынешней роли невозможным».

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