Устроивший гонку от полиции пьяный россиянин попал на видео

В Ангарске пьяный водитель врезался в столб возле кладбища, пытаясь уйти от полиции

В Ангарске Иркутской области пьяный водитель врезался в столб возле кладбища, когда пытался сбежать от преследующих его полицейских. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Уточняется, что россиянин следовал по дороге Ангарск — Савватеевка. Автомобиль, курсирующий по обочинам, заметили инспекторы ДПС. Тогда водитель устроил «гонки» с правоохранителями.

Возле кладбища россиянин врезался в столб. Когда полицейские его задержали, оказалось, что норма алкоголя у него превышена в семь раз.

Ранее пьяный водитель в Иркутске, уходя от полицейской погони, перепутал реальность с видеоигрой и действовал как ее персонаж. Он двигался по трассе Р258 «Байкал» на отечественном автомобиле с включенными аварийными сигналами. На требование инспекторов остановиться, нарушитель превысил скорость и попытался скрыться.