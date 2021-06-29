Пьяный россиянин перепутал видеоигру с реальностью и устроил гонки с полицией

Пьяный водитель в Иркутске, уходя от полицейской погони, перепутал реальность с видеоигрой и действовал, как ее персонаж. Об этом сообщили в ГУМВД Приангарья в группе «ВКонтакте».

Россиянин двигался по трассе Р258 «Байкал» на отечественном автомобиле с включенными аварийными сигналами. На требование инспекторов остановиться, он превысил скорость и попытался скрыться. Нарушитель выезжал на встречную полосу, обочину, а также съезжал на примыкающие дороги.

В центре города машина свернула во двор, пробила там металлические ограждения и врезалась в забор. Из автомобиля выскочили двое мужчин и попытались убежать, но были задержаны полицейскими.

Стало известно, что за рулем находился 26-летний пьяный россиянин, не имеющий водительских прав. Он отказался от освидетельствования, а также подтвердил, что осознавал опасность своих действий.

«С его слов, произошедшее напомнило ему популярную компьютерную игру, поклонником которой он является», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге посетитель автосалона угнал люксовый внедорожник Infiniti, устроил на нем гонки с полицией и спровоцировал смертельное ДТП. У мужчины не было водительских прав, и в момент аварии он был пьян.