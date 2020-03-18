Внедорожник наехал на россиян на переходе и попал на видео

Внедорожник наехал на пешеходов, переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора в Новосибирске, и сбил двух россиянок, сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» во «ВКонтакте».

В паблике опубликовано видео, снятое камерой наблюдения. На кадрах видно, как несколько десятков людей переходят дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на них несется автомобиль. Водитель не тормозит и давит одну из горожанок, которая оказывается под колесами машины. Другая пострадавшая падает в сторону. Кроссовер не останавливается и проезжает еще несколько метров с человеком под днищем. Очевидцам в итоге удается остановить транспортное средство.

По данным ГИБДД, пострадавшие — женщины в возрасте 22 и 58 лет. За рулем также находилась женщина, ей 42 года. Обе пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени. Подробности об их состоянии не приводятся. Полиция начала проверку.

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