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Из жизни
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11:27, 20 июля 2026Из жизни

В одной стране задумали использовать крокодилов для охраны тюрем

В Израиле захотели окружить тюрьмы рвами с крокодилами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

В Израиле министр охраны окружающей среды Идит Сильман изменила правовой статус нильских крокодилов, объявив их «культивируемыми дикими животными», чтобы национальная тюремная служба могла использовать рептилий для охраны периметра тюрем в стране. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Инициатива принадлежит министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, который задумал разместить крокодилов во рвах вокруг тюрем, где содержатся заключенные, арестованные в связи с рисками национальной безопасности. Пилотный проект планировалось запустить в тюрьме Кециот, однако Управление природы и парков выступило против идеи, заявив, что диких животных, согласно законодательству, можно содержать только в образовательных, исследовательских или информационных целях, а не для охраны.

Чтобы обойти закон, Сильман решила реанимировать старую норму о возможности комммерческого разведении крокодилов и создать новую категорию для животных, содержащихся в учреждениях в целях безопасности. Она проигнорировав заключение своего же юридического советника Неты Дрори, считающей, что для этого требуется не министерское решение, а разработка полноценного законодательства, Дрори отметила, что в мире нет прецедентов использования крокодилов в современных тюрьмах — примеры США и некоторых стран Южной Америки оказались несостоятельными, так как там это были кратковременные эксперименты.

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Чиновники подчеркивают, что у сотрудников тюрем нет опыта обращения с опасными хищниками, а разведение крокодилов в прошлом уже приводило к их побегам и угрозе для жизни людей. В ближайшее время вопрос будет вынесен на пленум Управления природы и парков.

Ранее в ЮАР боевики ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) расправились с пожилой семейной парой из Британии и бросили их тела на съедение крокодилам. 74-летний Род Сандерс и 63-летняя Рэйчел Сандерс, всемирно известные специалисты по редким растениям, владельцы компании Silverhill Seeds, исчезли в феврале 2018 года во время экспедиции за редкими цветами в провинции Квазулу-Натал.

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