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Из жизни
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10:41, 15 июня 2026Из жизни

Преступники расправились с семьей ботаников и бросили тела на съедение крокодилам

В ЮАР расправились с британскими ботаниками и скормили их крокодилам
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Chaithanya Krishnan / Shutterstock / Fotodom

В ЮАР боевики ИГ («Исламское государств»о, запрещенная в России террористическая организация) расправились с пожилой семейной парой из Британии и бросили тела на съедение крокодилам. Об этом сообщает The Times of India.

74-летний Род Сандерс и 63-летняя Рэйчел Сандерс, всемирно известные специалисты по редким растениям, владельцы компании Silverhill Seeds, исчезли в феврале 2018 года во время экспедиции за редкими цветами в провинции Квазулу-Натал. Они разбили лагерь в отдаленном лесу Нгойе, где их заметил 44-летний Сайефундин Дель Веккьо, который в переписке с сообщниками назвал семью «хорошей добычей».

Он и его сообщники похитили ботаников и пытали их, чтобы выведать реквизиты банковских карт, а затем расправились с ними: у Рэйчел нашли множественные рубленые раны мачете, колотые раны и тяжелые тупые травмы головы, Рода не стало от обширной черепно-мозговой травмы.

Их тела замотали в спальники, отвезли к мосту через реку Тугела, где бросили в воду, чтобы скормить крокодилам. Останки были настолько обезображены разложением и зубами хищников, что опознать их удалось только по ДНК и стоматологическим картам.

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Преступников вычислили благодаря расходам на кредитных картах Рэйчел: они потратили почти 37 тысяч фунтов стерлингов (около 4,4 миллиона рублей) на криптовалюту и оплату покупок. Подозрительного покупателя заметил сотрудник магазина, после чего полиция вышла на след банды.

При обыске в доме нашли флаг запрещенной организайии, экстремистскую литературу, телефоны и украшения жертв, ноутбуки, походное снаряжение и угнанный Toyota Land Cruiser. В WhatsApp сообщники называли убитых «куффар» (неверные) и обсуждали, как сделать так, чтобы их тела никогда не нашли.

Всех преступников арестовали. Оглашение приговора назначено на 19 июня. По южноафриканским законам, убийцам грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Мексике 17-летний и 18-летний юноши расправились с бывшем учителем и попытались скормить его останки крокодилам, чтобы избавиться от улик. Они решились на это, не получив требуемый выкуп от его семьи.

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