Двое юношей похитили учителя ради выкупа и попытались скормить его крокодилам

В Мексике двое юношей убили своего бывшего учителя и сбросили его к крокодилам

В Мексике 17-летний и 18-летний юноши расправились с бывшем учителем и попытались скормить его останки крокодилам, чтобы избавиться от улик. Об этом пишет El Heraldo de Mexico.

40-летний Диего Ясмар Барралес Сан-Хуан вышел из дома по делам 6 августа и не вернулся. Предположительно, его похитили, увезли в отдаленное место и удерживали против его воли. Похитители связались с семьей Барралеса и потребовали с них выкуп в два миллиона мексиканских песо (девять миллионов рублей). По словам родственников учителя, они живут от зарплаты до зарплаты, поэтому не смогли достать такую сумму.

На следующий день полицейским удалось найти брошенную машину Барралеса. В ту же ночь бездыханного избитого мужчину выловили из реки, куда, как предполагается, его сбросили двое бывших учеников. Подозреваемых арестовали. По мнению полицейских, юношей толкнула на преступление не только жажда наживы, но и какой-то другой мотив. Ведется расследование.

Отмечается, что семьи арестованных оказывают давление на местные власти, чтобы те отпустили юношей. Этому активно сопротивляются родственники Барралеса. Они организовали протестную акцию и написали письмо в Генеральную прокуратору. «Все, чего мы просим, — это справедливости и правды, которая должна выйти наружу. Мы здесь не для того, чтобы кого-то осуждать, — мы просто не хотим, чтобы это осталось безнаказанным», — заявила тетя учителя.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудница финансового учреждения, которую начальник уволил после скандала, похитила его при помощи родственников, потребовала у него выкуп и пытала его. Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, похитители скрылись.