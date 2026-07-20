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Забота о себе
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11:33, 20 июля 2026Забота о себе

Женщине с постоянно растущей грудью пришлось полностью удалить ее

The Sun: Женщине пришлось удалить грудь из-за постоянного роста молочных желез
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @dcald6

Жительнице Великобритании Даниэле Риднер пришлось полностью удалить грудь из-за того, что ее молочные железы постоянно увеличивались в размере, причиняли боль и начали рвать кожу. Историю пациентки опубликовало издание The Sun.

Риднер рассказала, что ее грудь начала быстро расти в 2018 году, когда она училась в колледже. За два года размер молочных желез увеличился с пятого до одиннадцатого, женщина набрала более 20 килограммов, большая часть из которых, была сосредоточена в области груди. «Остальные части тела не менялись, росла только грудь», — утверждает Риднер.

По словам британки, такая особенность не только доставляла психологический дискомфорт, но и влияла на все аспекты ее жизни: женщина стеснялась ходить на работу, не могла долго стоять, с трудом передвигалась и испытывала сильные боли в спине. В конце концов из-за роста тканей ее кожа растянулась и стала рваться даже от небольшого давления.

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К этому времени грудь женщины достигла четырнадцатого размера, а кожа была настолько растянута, что врачи не смогли сохранить грудь. По словам Риднер, они предложили сделать мастэктомию и затем провести полную реконструкцию. Женщина добавила, что им не удалось сохранить соски и тем не менее она была абсолютно счастлива, увидев результат. «После рождения двоих детей грудь вновь выросла со второго до пятого размера. Я не могу представить, насколько большой бы она была без операции», — заключила женщина.

Ранее стала известна история бразильянки Аны Паулы Рибейро, которая прожила два дня после своей свадьбы. У женщины была неходжкинская лимфома. Церемония прошла в больнице.

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