Сыгравшая свадьбу в больнице женщина прожила два дня после торжества

Terra: Лимфома унесла жизнь бразильянки всего через два дня после свадьбы в больнице

Бразильянка Ана Паула Рибейро, которой врачи диагностировали рак, сыграла свадьбу в больнице, а через два дня после торжественной церемонии заболевание унесло ее жизнь. Об этом пишет издание Terra.

У Рибейро обнаружили неходжкинскую лимфому через несколько месяцев после рождения второго ребенка. Она вместе с избранником планировала сыграть свадьбу сразу после выздоровления. Когда состояние здоровья женщины серьезно ухудшилось, было решено организовать торжественную церемонию в больнице.

Менее чем за неделю волонтерам и родственникам удалось раздобыть свадебное платье, торт, кольца и музыку, а также пригласить пастора. После замужества пациентка прожила всего два дня. Незадолго до ухода из жизни она попросила супруга позаботиться о детях, призналась ему в любви и заверила, что всегда будет находиться рядом.

Ранее британке Колетт Купер врачи диагностировали рак. Произошло это после того, как она сделала операцию по увеличению груди.