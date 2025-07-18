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17:30, 18 июля 2025Забота о себе

Женщина заболела раком после увеличения груди

The Sun: 51-летняя женщина заболела лимфомой из-за грудных имплантов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marko Poplasen / Shutterstock / Fotodom

Через 11 лет после операции по увеличению груди британка Колетт Купер заболела раком. Подробности ее истории сообщает The Sun.

Купер, которой сейчас 51 год, рассказала, что ей установили грудные импланты в 2014 году. Женщина утверждает, что была абсолютно довольна результатом, но в марте 2025 года заметила, что одна грудь стала заметно больше.

По ее словам, в больнице из этой груди откачали 250 миллилитров жидкости, а дальнейшее обследование показало наличие у нее редкого типа лимфомы, возникновение которого связано с грудными имплантами. «Врач сказал, что этот рак встречается в текстурированных имплантатах. Теперь они запрещены и сняты с продажи. Но раньше я ничего не знала о том, что они могут вызывать рак», — заявила Купер.

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Жительница Великобритании добавила, что ей провели успешную операцию, удалив импланты и небольшой участок мышцы. Тем не менее она добивается выплаты компенсации от американской компании, которая производила опасные импланты.

Ранее жительница Чехии Барбора Кропачкова пожаловалась, что облысела после пластической операции по увеличению груди. По ее словам, такая потеря волос началась из-за ответа иммунной системы на импланты.

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