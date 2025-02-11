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21:03, 11 февраля 2025Забота о себе

28-летняя женщина увеличила грудь и облысела

The Sun: 28-летняя женщина облысела после операции по увеличению груди
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @barcakrop

28-летняя жительница столицы Чехии по имени Барбора Кропачкова сделала операцию по увеличению груди и полностью облысела. Историю женщины опубликовало издание The Sun.

Кропачкова рассказала, что решила поставить грудные импланты, так как комплексовала из-за маленького размера груди. Однако после операции она получила неожиданный эффект: у нее началась алопеция. «Через четыре недели после процедуры я потеряла все волосы. Даже ресницы и брови», — утверждает женщина.

По ее словам, врачи считают, что облысение началось из-за неадекватной реакции иммунной системы. Сама же она убеждена, что спусковым крючком развития алопеции стала операция. «После процедуры у меня появились и другие проблемы: дергался глаз, болели мышцы и суставы, началась сыпь», — рассказала Кропачкова.

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Дерматолог Дитрих Барт, комментируя этот случай, заявил, что достоверных доказательств существования связи между установкой имплантов и алопецией не существует, но исключить версию женщины нельзя. «Существует так много факторов, которые вызывают аутоиммунные заболевания, что их нельзя исключать», — заявил доктор.

Жительница Чехии утверждает, что со временем смирилась с потерей волос и перестала носить парики. Тем не менее она жалеет об операции и призывает других женщин не соглашаться на операцию без медицинских показаний.

Ранее сообщалось о 40-летнем Максе Армстронге лишившимся ног из-за мелкой бытовой травмы. Мужчина обжег палец в походе, а через несколько дней у него начался сепсис.

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