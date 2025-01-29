Мужчина лишился ног после полученного во время готовки ожога

40-летний мужчина обжег палец во время готовки в походе и лишился обеих ног

40-летний Макс Армстронг обжег палец во время готовки в походе и лишился обеих ног. Подробности случившегося он рассказал изданию People.

Мужчина уверяет, что не новичок в походах и хорошо знает, как правильно оказывать первую помощь при ожогах. Тем не менее он получил крохотную травму, которая привела к тому, что ему ампутировали обе ноги. «Я просто перекладывал сковороду с костра на стол и обжег большой палец. Это был небольшой ожог. В тот момент я не придал этому значения», — признался Армстронг.

Однако спустя пару дней у мужчины начала болеть лодыжка, но и эту проблему он проигнорировал. Забеспокоился он лишь по прошествии еще нескольких дней. «Когда я начал нести бред во сне, а ногти на ногах стали фиолетовыми, я решил, что пора ехать в больницу», — признался он.

Армстронг вспоминает, что в отделении неотложной помощи начал терять сознание, а к утру врачам пришлось ввести его в искусственную кому. Позже ему рассказали, что причиной происходящего стали бактерии стрептококки типа А, которые попали в ожог на пальце и вызвали сепсис, а затем — синдром токсического шока.

Мужчина был в коме шесть дней, а придя в себя, увидел, что его ноги почернели. Поначалу он не хотел и думать об ампутации, но поскольку инфекция быстро распространялась, он решился на операцию. Армстронг рассказал, что врачи оставили ему оба колена. По его словам, это означает, что он сможет быстрее освоиться с протезами и вернуться к обычной жизни.

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