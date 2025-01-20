Россиян научили правильно оказывать первую помощь при гипертоническом кризе

Терапевт Чернышова: При гипертоническом кризе надо выключить яркий свет

Если у человека случился гипертонический криз, прежде всего надо помочь ему принять удобное положение с приподнятой головой и вызвать врача, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Другим мерам первой помощи при приступе этого заболевания она научила россиян в беседе с aif.ru.

Чернышова указала, что гипертонический криз диагностируется при верхнем давлении выше 160 и нижнем — выше 100. У гипотоников, по ее словам, о кризе можно говорить уже при показателях тонометра 150 на 90. Среди признаков гипертонического криза врач выделила слабость, головную боль, мелькание «мушек» перед глазами, одышку, чувство тяжести в груди и повышение артериального давления.

Если у человека случился гипертонический криз, первым делом Чернышова посоветовала вызвать скорую помощь. До приезда врача, по ее словам, надо правильно оказать больному первую помощь: помочь ему принять удобное положение с приподнятой головой, желательно выключить яркий свет и создать спокойную обстановку. «Также необходимо расстегнуть тугую одежду, например, воротничок рубашки, ослабить галстук, брючный и другие ремни, убрать все, что сдавливает, чтобы свободно осуществлялся кровоток», — объяснила она.

В случае если гипертонический криз не первый, человек состоит на учете и у него есть назначенные врачом препараты, нужно дать ему лекарство и вновь измерить давление через 40-60 минут, обратила внимание терапевт. Если оно все равно не снижается, необходимо вызвать скорую помощь.

В заключение Чернышова обратила внимание на то, что измерять давление менее чем через 30-40 минут после приема лекарства не имеет смысла, поскольку оно не успеет подействовать. Она подчеркнула, что нельзя допускать передозировки подобных препаратов, чтобы не допустить чрезмерного снижения давления.

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