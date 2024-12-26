Кардиолог назвала безопасную для людей после инфаркта дозу кофе

Кардиолог Еремина: одна-две чашки кофе в день безопасны для людей после инфаркта

Злоупотребление кофеином не только из кофе, но и из энергетиков опасно при тахикардии, когда частота сердечных сокращений превышает нормальные значения, рассказала врач-кардиолог Евгения Еремина. Безопасную даже для перенесших инфаркт людей дозу кофе она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, мнение, что чашка кофе может стать причиной сердечного приступа, — это миф. Еремина указала, что одна-две чашки кофе в сутки безопасны для людей, перенесших инфаркт миокарда.

«Пациентам, которым диагностирован какой-либо вид аритмии, можно побаловать себя порцией ароматного напитка, если они наблюдаются у кардиолога и принимают назначенные им препараты», — уточнила кардиолог. Уменьшить бодрящий эффект кофе, продолжила врач, можно, если уменьшить концентрацию напитка или добавить молока или сливок.

Допустимой нормой употребления кофеина в сутки для взрослого человека Еремина назвала 400 миллиграммов. Эту дозу врач порекомендовала разделить на два-три раза, чтобы в одной чашке напитка было не более 100-200 миллиграммов кофеина. Она также призвала обратить внимание на то, что кофеин содержится в чае, какао, горьком шоколаде, энергетиках, газированных напитках и некоторых лекарственных препаратах.

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