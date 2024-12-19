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09:26, 19 декабря 2024Забота о себе

Эксперт по сну посоветовал пить один сок

Эксперт по сну Шам Сингх призвал пить вишневый сок за два часа до сна
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по сну Шам Сингх призвал пить вишневый сок за два часа до сна. О том, почему стоит добавить в рацион этот напиток, он рассказал в комментарии для издания GB News.

Сингх объяснил, что в вишне содержится мелатонин — гормон, который регулирует циркадные ритмы. Благодаря этому сок из данной ягоды способствует хорошему сну. «Наиболее подходящее время для этого — за один-два часа до сна. За это время мелатонин из вишни усвоится», — подчеркнул специалист.

Эксперт по сну также обратил внимание на то, что для достижения максимальной эффективности вишневый сок нужно пить регулярно.

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