Эксперт по сну посоветовал пить один сок

Эксперт по сну Шам Сингх призвал пить вишневый сок за два часа до сна

Эксперт по сну Шам Сингх призвал пить вишневый сок за два часа до сна. О том, почему стоит добавить в рацион этот напиток, он рассказал в комментарии для издания GB News.

Сингх объяснил, что в вишне содержится мелатонин — гормон, который регулирует циркадные ритмы. Благодаря этому сок из данной ягоды способствует хорошему сну. «Наиболее подходящее время для этого — за один-два часа до сна. За это время мелатонин из вишни усвоится», — подчеркнул специалист.

Эксперт по сну также обратил внимание на то, что для достижения максимальной эффективности вишневый сок нужно пить регулярно.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, чрезмерно длительный ночной отдых увеличивает риск развития диабета.

