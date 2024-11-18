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21:01, 18 ноября 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасности слишком долгого сна

Сомнолог Золотарева: длительный сон увеличивает риск диабета
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье, предупредила сомнолог Наталия Золотарева. Об опасности продолжительного сна она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

Сомнолог предупредила, что длительный сон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета, замедляет метаболизм и вызывает набор веса, снижает уровень бодрости и активности, что ухудшает общее самочувствие.

Помимо этого, длительный сон снижает концентрацию и внимание, вызывает ощущение «затуманенности» сознания, ухудшает память и реакцию и замедляет реакцию на внешние стимулы. «Оптимальное количество сна для поддержания хорошего самочувствия составляет 7-8 часов в сутки, что помогает снизить риск развития многих заболеваний», — отметила врач.

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Сомнолог посоветовала для улучшения качества сна ложиться и просыпаться в одно и то же время, включая выходные, поддерживать в спальне темную и тихую обстановку, ограничивать время дневного отдыха и увеличивать количество физической активности.

Ранее терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина рассказала, что из-за некоторых болезней человек может чувствовать себя уставшим сразу после пробуждения даже при нормальной продолжительности сна. Также, по словам Маминой, сон может ухудшаться из-за просмотра телевизора, использования гаджетов, употребления кофеинсодержащих напитков вечером или из-за нарушения гигиены сна.

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