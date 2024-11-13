Врач предупредила о главных причинах нарушения сна

Терапевт Мамина назвала апноэ и синдром беспокойных ног причинами нарушения сна

Терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина рассказала, что из-за некоторых болезней человек может чувствовать себя уставшим сразу после пробуждения даже при нормальной продолжительности сна. Главные причины нарушения сна врач назвала изданию UfaTime.

По словам Маминой, сон может ухудшаться из-за просмотра телевизора, использования гаджетов, употребления кофеинсодержащих напитков вечером или из-за нарушения гигиены сна. Однако она предупредила, что причиной ухудшения качества ночного отдыха могут стать и некоторые болезни, прежде всего обструктивное апноэ во сне и храп.

Также, по словам терапевта, препятствует качественному сну и синдром беспокойных ног. «Это состояние связано с дискомфортом в ногах, сопровождающимся позывами двигаться, что нарушает сон», — уточнила она.

Мамина добавила, что кратковременная бессонница может возникнуть из-за стресса или травмирующих событий. Причинами же хронической бессонницы, по словам врача, являются повышенная тревожность, смена работы, хронические боли, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь или прием лекарств, оказывающих стимулирующее действие на нервную систему.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что для хорошего сна стоит соблюдать по вечерам несколько простых правил. Прежде всего, за четыре часа до сна нужно отказаться от тяжелой, острой, сладкой пищи, содержащих кофеин напитков и продуктов, чая, газированных напитков, шоколада.