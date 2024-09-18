Врач призвала отказаться от некоторых привычек ради здорового сна

Сомнолог Завалко: для хорошего сна нужно избегать яркого света вечером

Для хорошего сна по вечерам стоит соблюдать несколько простых правил, рассказала невролог-сомнолог Ирина Завалко. В беседе с RuNews24.ru она призвала отказаться от некоторых привычек.

Самое важное, подчеркнула она, — это сформировать привычку ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время в будни и выходные, а также соблюдать распорядок приемов пищи и физических упражнений. По вечерам по возможности она порекомендовала избегать яркого света, а также за 1-2 часа до сна отказаться от просмотра телевизора, работы или игр на компьютере и планшете, чтения на смартфоне. Тем, кто не может отказаться от гаджетов, врач посоветовала изменить настройки на мобильных устройствах, чтобы они не излучали голубой свет, который оказывает наибольшее влияние на регулировку циркадианных ритмов.

Также Завалко призвала избегать за четыре часа до сна употребления тяжелой, острой, сладкой пищи, содержащих кофеин напитков и продуктов, чая, газированных напитков, шоколада. За час до сна она порекомендовала перейти к спокойным расслабляющим действиям: принять душ или ванну, заняться любимым хобби, попрактиковать дыхательные техники, мышечную релаксацию, медитацию.

Важно подготовить ко сну и спальню, продолжила специалистка: проветрить, установить комфортный температурный режим, подобрать удобные подушку, матрас и постельные принадлежности, чтобы утром не чувствовать боли и дискомфорта. Кровать и спальня, подчеркнула она, должна быть местом только для сна и интимной близости, а не работы. «Если вы выполняете все рекомендации, нормально спите, но все равно просыпаетесь разбитыми, важно вовремя обратиться к сомнологу для диагностики», — заключила она.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко перечислила продукты и напитки, которые полезно есть и пить перед сном. По словам эксперта, улучшить сон помогает аминокислота триптофан.