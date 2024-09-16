Россиянам перечислили помогающие быстрее уснуть продукты

Диетолог Денисенко: молочные продукты, индейка и бананы помогают быстрее уснуть

Молочные продукты, мясо индейки и бананы помогают быстрее уснуть, считает врач-диетолог Людмила Денисенко. Продукты и напитки, которые полезно есть и пить перед сном, она перечислила в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, улучшить сон помогает аминокислота триптофан. Денисенко уточнила, что она содержится в мясе индейки и практически во всех молочных продуктах — в йогурте, молоке и особенно в сыре. «Бананы, сушеные финики или сухофрукты, а также небольшое количество орехов тоже помогают заснуть», — отметила диетолог.

Она добавила, что снотворным эффектом обладают некоторые напитки, например, ромашковый и другие травяные чаи. Также расслабляющее действие на нервную систему, по словам диетолога, оказывают масла. «Один запах того же кунжутного масла вызывает расслабление и способствует хорошему засыпанию», — заключила врач.

Ранее врач-сомнолог Руслан Кутузов объяснил феномен вздрагиваний во сне. По его словам, резкое сокращение мышц обычно возникает в первой фазе сна и является особенностью нервной системы или последствием стресса.