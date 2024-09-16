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20:43, 16 сентября 2024Забота о себе

Россиянам перечислили помогающие быстрее уснуть продукты

Диетолог Денисенко: молочные продукты, индейка и бананы помогают быстрее уснуть

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Молочные продукты, мясо индейки и бананы помогают быстрее уснуть, считает врач-диетолог Людмила Денисенко. Продукты и напитки, которые полезно есть и пить перед сном, она перечислила в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, улучшить сон помогает аминокислота триптофан. Денисенко уточнила, что она содержится в мясе индейки и практически во всех молочных продуктах — в йогурте, молоке и особенно в сыре. «Бананы, сушеные финики или сухофрукты, а также небольшое количество орехов тоже помогают заснуть», — отметила диетолог.

Она добавила, что снотворным эффектом обладают некоторые напитки, например, ромашковый и другие травяные чаи. Также расслабляющее действие на нервную систему, по словам диетолога, оказывают масла. «Один запах того же кунжутного масла вызывает расслабление и способствует хорошему засыпанию», — заключила врач.

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      Екатерина Улитина
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