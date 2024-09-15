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22:56, 15 сентября 2024Забота о себе

Врач объяснил феномен вздрагиваний во сне

Невролог Кутузов: вздрагивания во сне могут указывать на болезни

Фото: Greg Pappas / Unsplash

«Гипнотическое вздрагивание» или «ночное вздрагивание» — достаточно распространенное явление, которое испытывают многие люди при отходе ко сну, рассказал кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, остеопат, невролог Руслан Кутузов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил причины феномена, а также сообщил, что иногда вздрагивания могут указывать на болезни.

По словам врача, гипнотические вздрагивания, как правило, формируются в первой, самой легкой стадии сна, когда происходит засыпание. Они характеризуются резкими, непроизвольными сокращениями мышц, часто сопровождающимися ощущением падения или потери равновесия, описал специалист.

При отходе ко сну наш мозг и тело проходят через ряд изменений, включая замедление сердечного ритма, снижение температуры тела и расслабление мышц, при котором моторная нервная система еще продолжает контролировать тело, как в состоянии бодрствования. Гипнотические вздрагивания могут быть результатом этого перехода

Руслан Кутузовневролог

Некоторые исследователи полагают, что гипнотические вздрагивания связаны с индивидуальной особенностью нервной системы, в частности с процессами в работе мозжечка и ствола мозга, добавил собеседник «Ленты.ру». Кроме того, способствовать развитию рывков могут стресс и тревога, физические упражнения перед сном, употребление таких стимуляторов, как кофе, крепкий чай, алкоголь и прием лекарственных препаратов.

Невролог уточнил, что в большинстве случаев вздрагивания — нормальное безобидное явление. Однако, если вздрагивания становятся частыми, сильными или сопровождаются другими симптомами, такими как боль или дискомфорт, это может быть признаком заболевания.

В таких случаях важно исключить нарколепсию — неврологическое расстройство, характеризующееся чрезмерной дневной сонливостью и внезапными приступами сна, а также тревожное или паническое расстройство. Помимо этого, подобные проявления могут сигнализировать об эпилепсии, паркинсонизме или апноэ — расстройстве, при котором человек перестает дышать на короткие периоды времени во время сна.

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«Рекомендую соблюдение гигиены сна — спать в проветренной и темной комнате, увлажнять воздух в спальне, не переедать перед сном. Соблюдение режима сна и бодрствования — ложиться и вставать примерно в одно и то же время, учитывая индивидуальную норму часов сна и хронотип. За 2 часа до ночного сна исключить громкий звук и яркий свет, исключить взаимодействие электронными устройствами, с компьютером, смартфоном. Исключить активные игры, просмотр телепередач. Наработать привычку прогулок перед сном», — заключил специалист.

Ранее ученые из Лейденского университета, проанализировавшие различные режимы дня, пришли к выводу, что люди, которые ложатся спать поздно, входят в группу повышенного риска развития диабета.

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      Екатерина Смирная
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