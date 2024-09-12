Среда обитания
Все
10:06, 12 сентября 2024Среда обитания

Определен самый опасный режим дня

Diabetologia: засыпающие поздно люди рискуют заболеть диабетом

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Люди, которые ложатся спать поздно, входят в группу повышенного риска развития диабета. К такому выводу пришли ученые из Лейденского университета, проанализировавшие различные режимы дня. Их работу опубликовал журнал Diabetologia.

Участников эксперимента разделили на три группы. В первую вошли те, кто рано просыпается и засыпает, во второй оказались люди, предпочитающие вставать поздно и засыпать до 12 ночи, а в третьей — почти не спящие по ночам. За участниками наблюдали шесть с половиной лет. За это время у 225 из них обнаружили сахарный диабет второго типа.

Выяснилось, что у людей из третьей группы риск развития заболевания на 46 процентов выше, чем у попавших во вторую группу. Ученые предполагают, что это связано с нарушением обмена веществ, к которому приводит смещение циркадных ритмов при позднем отходе ко сну.

Ранее кардиолог назвала главные факторы риска развития болезней сердца. Главным из них является неправильный образ жизни, в том числе недостаток сна.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Названа предварительная причина смерти журналиста Сванидзе

      Определен самый опасный режим дня

      Психолог раскрыла способы справиться с эмоциональным выгоранием

      В Европе заявили о нежелании защищать Украину

      Поклонская отреагировала на призывы оградить от нее детей после проведенного урока

      Раскрыта возможная причина задержания мужа Блиновской

      Трамп назвал победителя на первых дебатах с Харрис

      В США заявили о нежелании Трампа идти против Путина

      Россиянам раскрыли нюансы получения налогового вычета за ремонт

      Бывшего главного кадровика Минобороны заподозрили в получении еще одной взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше