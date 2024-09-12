Определен самый опасный режим дня

Diabetologia: засыпающие поздно люди рискуют заболеть диабетом

Люди, которые ложатся спать поздно, входят в группу повышенного риска развития диабета. К такому выводу пришли ученые из Лейденского университета, проанализировавшие различные режимы дня. Их работу опубликовал журнал Diabetologia.

Участников эксперимента разделили на три группы. В первую вошли те, кто рано просыпается и засыпает, во второй оказались люди, предпочитающие вставать поздно и засыпать до 12 ночи, а в третьей — почти не спящие по ночам. За участниками наблюдали шесть с половиной лет. За это время у 225 из них обнаружили сахарный диабет второго типа.

Выяснилось, что у людей из третьей группы риск развития заболевания на 46 процентов выше, чем у попавших во вторую группу. Ученые предполагают, что это связано с нарушением обмена веществ, к которому приводит смещение циркадных ритмов при позднем отходе ко сну.

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