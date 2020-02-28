Россиянин сбил и протащил по двору жилого дома пятилетнего мальчика

nur24.ru

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) местный житель сбил скатившегося с горки пятилетнего мальчика и протащил его по двору жилого дома несколько метров. Видео происшествия публикует НУР24.

Инцидент произошел в микрорайоне Тундровый. Камеры видеонаблюдения во дворе засняли момент, как ребенок скатывается с горки и попадает под машину не заметившего его водителя. На опубликованных кадрах видно, что водитель остановил автомобиль не сразу. В результате он протащил ребенка по двору несколько метров, мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии, рассказали изданию в местном отделе ГИБДД. Россиянин сам привез ребенка в больницу, после чего скрылся.

В отношении мужчины возбудили дело по статье КоАП об оставлении места ДТП. Уголовное дело может быть возбуждено впоследствии, уточнил источник РИА Новостей в правоохранительных органах.

Ранее в селе Сотнур Волжского района Республики Марий Эл местный депутат в состоянии алкогольного опьянения выехал на обочину и насмерть сбил 16-летнего подростка. Депутат превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд. 16-летний местный житель скончался на месте от полученных травм.

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