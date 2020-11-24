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Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре в Москве

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@breakingmash / Telegram

Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре в Москве, один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП случилось на северо-западе Москвы на улице Маршала Бирюзова. Внедорожник вылетел на тротуар и наехал на пешеходов после столкновения с другим авто.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «112», видно, как сталкиваются две машины и одна из них отлетает на тротуар.

Ранее в Петербурге пьяный посетитель автосалона угнал люксовый внедорожник Infiniti, устроил на нем гонки с полицией и спровоцировал смертельную аварию. У мужчины не было водительских прав, и в момент ДТП он был пьян.

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