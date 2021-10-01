В США начали гнать виски на солнце

В США крупнейший производитель элитного алкоголя Diageo построил первый в мире ликеро-водочный завод с нулевыми выбросами углекислого газа. При этом энергия генерируется из солнца и ветра. Компания намерена сделать свою деятельность углеродно-нейтральной к 2030 году, передает MarketWatch.

Завод площадью более 6,6 тысячи квадратных метров построили в городе Лебанон, штат Кентукки. Там ежегодно будут гнать до 37 миллионов литров бурбона Bulleit. Энергия, генерируемая из возобновляемых источников, будет использоваться на всех этапах изготовления алкоголя, а также для освещения, питания оборудования и электротранспорта. Переход на «чистую» энергетику позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 117 тысяч тонн ежегодно, что эквивалентного исчезновению с дорог свыше 25 тысяч автомобилей на год.

«Сейчас мы больше, чем когда-либо, верим, что предприятия несут ответственность за нашу окружающую среду, наши общество и нашу планету», — заявила первый вице-президент по производству виски Софи Келли. С 2008 года компания уже вдвое сократила свой углеродный след, а к 2050 году или раньше Diageo рассчитывает достичь углеродной нейтральности по всей цепочке поставок.

Однако для декарбонизации алкогольной индустрии предстоит изменить производство не только самих спиртных напитков, но и упаковочной продукции. Например, на изготовление стеклянной бутылки приходится 20 процентов от совокупных выбросов углекислого газа в отрасли, согласно данным Beverage Industry Environmental Roundtable.

Чтобы уменьшить углеродный след от своей продукции, крупнейший в мире производитель пива Anheuser-Busch InBev (марка Budweiser) заключил контракт с российской металлургической компанией «Русал» на поставку алюминия, при производстве которого не выделяется углекислый газ.