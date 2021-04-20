Бельгийская компания начнет производить пиво на солнечной энергии

Бельгийская компания Anheuser-Busch InBev начнет использовать солнечную энергию для приготовления пива Michelob Ultra Pure Gold, чтобы привлечь более молодых и экологически сознательных потребителей. Об этом пишет Bloomberg.

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Производитель заявил, что это еще один шаг на пути к использованию только возобновляемых источников энергии к 2025 году. Кроме того, пиво Michelob Ultra будет продаваться в консервных банках из «безуглеродного» алюминия. AB InBev делает более двух десятков сортов пива, среди которых Budweiser и Stella Artois.

Ранее сообщалось, что японская пивоваренная компания Asahi Breweries создала и запустила в продажу съедобные кружки Mog Cup, чтобы снизить количество пластиковых отходов. Они сделаны из запеченного картофельного крахмала. Производитель утверждает, что чашки могут удерживать жидкость комнатной температуры около часа. Емкости есть разных размеров (S, M и L) и вкусов.

В экологичном тренде и компания Diageo. Она приняла решение изменить упаковку культового виски Johnnie Walker, алкоголь будет выпускаться в бумажных бутылках. Решение об изменении упаковки продиктовано заботой о природе, поскольку бумажная бутылка может быть полностью переработана.