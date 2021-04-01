В России захотели изменить рецепт пива

Производители в России захотели изменить рецепт специального пива, пишут «Ведомости». Соответствующее предложение направлено в Минфин.

С инициативой выступила Ассоциация производителей пива (АПП). Она предлагает изменить требования к напитку «пиво специальное» в профильном техническом регламенте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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По мнению пивоваров, в специальном пиве следует понизить минимальный уровень содержания солода. Сейчас он равняется 80 процентам, остальное должно приходиться на плодово-ягодное и растительное сырье, а также вкусоароматические добавки.

В новом регламенте предлагается установить минимальное содержание пивоваренного солода на уровне 50 процентов. Еще 30 процентов будет приходиться на сахаросодержащие продукты. Помимо этого, производители просят разрешить добавлять в напиток ароматизаторы, зерно, плодово-ягодное и растительное сырье на этапе варки.

Авторы инициативы рассказали, что нововведения позволят относить к категории специального пива напитки, которые по действующим правилам не считаются пивом вовсе, в том числе такие, крепость которых превышает прописанные в законе семь градусов. В этом случае их можно будет производить в России или импортировать из-за границы.