Британский пивовар и российский металлург объединятся для спасения планеты

Крупнейший в мире производитель пива Anheuser-Busch InBev (марка Budweiser) поучаствует в спасении планеты. Как сообщает Bloomberg, британское подразделение объединится с российской металлургической компанией «Русал», который поставит алюминий для банок.

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Для производства металла будет использована новая технология, не выделяющая углекислый газ. Таким образом, в магазинах Европы пиво Budweiser начнет продаваться в «безуглеродных» алюминиевых банках. «Мы хотим максимально упростить людям выбор экологически безопасных вариантов в повседневной жизни», — сказал директор по устойчивому развитию Budweiser в Великобритании Маурисио Коиндро.

В апреле 2021 года компания Anheuser-Busch InBev заявила, что будет использовать солнечную энергию для производства пива Michelob Ultra Pure Gold. На перемены предприятие решилось, чтобы привлечь молодых и осознанных потребителей. Японская пивоваренная компания Asahi Breweries тоже решила сделать свое производство более экологичным и начала продавать съедобные кружки Mog Cup, чтобы снизить объем пластиковых отходов.

Тем временем во всем мире растет спрос на алюминий — как «безуглеродный», так и обычный. Потребность в самом популярном металле увеличилась из-за восстановления экономики после пандемии, а предложение, наоборот, снизилось из-за перебоев с поставками и сокращения производства в Китае. В начале сентября акции компании «Русал» подорожали до рекордного уровня с 2012 года, дойдя до отметки в 66,75 рубля. На момент написания новости ценные бумаги металлурга торговались по цене 70 рублей.