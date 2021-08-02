В России резко подорожало пиво

Средняя цена разливного пива в России в июне этого года выросла на девять процентов по сравнению с тем же периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные IT-компании «Эвотор», обслуживающей онлайн-кассы, передает РИА Новости.

Если год назад литр обходился в среднем в 98 рублей, в нынешнем году его стоимость 107 рублей. Выше всего средняя цена в Москве — 214 рублей. Однако это, как объяснили в компании, связано с большим присутствием в линейке дорогого крафтового пива. При этом чаще всего москвичи выбирают пиво стоимостью порядка 160 рублей за литр.

Второе место по дороговизне пива занимает Новосибирская область, где средняя цена 144 рубля, а наиболее востребовано пиво по 80 рублей. Далее идут Санкт-Петербург (134 рубля и 80 рублей) и Воронеж (73 рубля и 60 рублей).

Рекорд по литражу поставили в Иркутской области. Там средний объем покупки разливного пива составляет 3 литра. В среднем по России он равен двум литрам.

В феврале Союз российских пивоваров (СРП) попросил правительство установить минимальную розничную цену пива. В соответствующем обращении говорится, что крупнейшие пивоваренные компании начали проводить демпинговую политику, чтобы выдавить с рынка средних и мелких производителей. Представители объединения предложили установить минимальную розничную цену на литр пива в банке или бутылке на уровне 110 рублей, а для ПЭТ-упаковки цена должна быть не меньше 90 рублей за литр.