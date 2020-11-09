Пиво в России подешевело и подорожало одновременно

Бутылка или банка пива в розничной торговле в России в текущем году подешевела на два процента, однако если исходить из стоимости самого товара, то продукт подорожал. К такому выводу пришли аналитики Nielsen, сообщает РБК.

Движение цены одновременно в противоположных направлениях объясняется снижением объема упаковки. Так, в третьем квартале 2018 года средний размер пластиковой бутылки составлял 1,37 литра, а в третьем квартале 2020-го — 1,33 литра.

Стеклянные бутылки и банки за тот же период уменьшились с 0,48 литра до 0,46 литра. Некоторые производители, отмечает издание, уже выпускают банки объемом 0,44 литра.

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В пересчете на литры средняя цена пива за восемь месяцев 2020 года равна, согласно подсчетам Nielsen, 98,1 рубля, что на полпроцента больше, чем годом ранее. Сравнимую статистику приводит и Росстат, но по его данным, цены на сваренное в России пиво за январь-август выросли на 0,8 процента до 115,2 рубля за литр.

Падение цен на пиво позволило категории «алкогольные напитки», единственной в России, показать отрицательную инфляцию в первые восемь месяцев. Впрочем, все остальные напитки, не снижавшие размер тары, подорожали: водка на 1,5 процента, остальные — на 5,3 процента в среднем.

Производители в России начали уменьшать объем упаковки ради удержания стоимости с 2012 года. За следующие шесть лет она сократилась на 7-20 процентов в зависимости от категории товара. Объем упаковок пива подхватили этот тренд в 2018 году.

Между тем продажи пива в первые восемь месяцев года выросли на шесть процентов по сравнению с 2019-м. Особенно сильный рост фиксировался в третьем квартале.

Ранее Минпромторг объявил о намерении маркировать все пиво, чтобы избавиться от нелегального продукта. В свою очередь пивовары указали, что на рынке не существует подделок пива, поэтому единственным следствием повсеместной маркировки станет удорожание продукции. В свою очередь в Госдуме предложили другой способ повысить цены на пиво — запретить его продажу в пластиковой таре объемом более 0,5 литра.