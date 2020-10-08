В Госдуме нашли повод поднять цены на пиво

На одном из заседаний в октябре Госдума собирается рассмотреть законопроект о запрете продажи пива в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Поводом для такой инициативы, как указывают ее авторы из «Единой России», является сложная ситуация с алкоголизацией населения, пишут «Известия».

В комитете нижней палаты парламента Госдумы по экономической политике считают, что найденный законодателями способ борьбы за здоровье населения более чем сомнителен, и намерены отклонить его. Первый зампред профильного комитета Дмитрий Сазонов отметил, что речь скорее о борьбе одних напитков против других.

Материалы по теме Запрет без эффекта В чем польза отмены запрета на продажу некрепкого алкоголя на АЗС Пиво пометят Власти пытаются легализовать отрасль с помощью маркировки

По его мнению, к снижению потребления алкоголя эта мера не приведет, а вот экономика пострадает. Представители бизнеса в свою очередь отмечают, что в случае принятия закона им придется серьезно поднять цены на пиво.

Причина не в том, что пластиковая тара дешевле, а в том, что она легче в десять раз. В России грузы перевозят на большое расстояние, а значит, более легкая упаковка позволяет избежать наценки.

Сторонники нововведения, которое оставалось без движения в Госдуме с 2018 года, утверждают, что не намерены отказываться от борьбы за него. Депутат от Дагестана Гаджимет Сафаралиев заявил, что противников не интересует здоровье россиян, а сенатор Валерий Рязанский уверен, что следует предлагать гражданам меньше соблазнов. Фракции «Справедливой России» и КПРФ готовятся поддержать законопроект, хотя не определились до конца.

Ранее российские пивовары предупредили, что введение обязательной маркировки для продукции также приведет к серьезному росту цен, причем сама мера не имеет никакого смысла. На рынке не существует подделок пива, потому что это невыгодно, а вот оборудование для маркировки стоит очень дорого.