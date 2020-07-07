Российским заправкам разрешат продавать пиво

Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовили инициативу, согласно которой российским сетям автозаправочных станций (АЗС) разрешат продавать пиво, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Послабление рассматривается в качестве меры поддержки пострадавшей от введенных мер для борьбы с коронавирусом отрасли экономики. В данном случае АЗС относят к торговой сфере. Также предлагается разрешить продавать пиво в парках, а магазинам, ресторанам и кафе — реализовывать алкогольные напитки через интернет.

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Инициатива содержится в докладе ФАС, посвященном состоянию конкуренции в России в 2019 году. В ведомстве при этом отмечают, что руководствовались идеями Минпромторга и возможное нововведение укладывается в общую политику правительства на смягчение запретов по продаже алкоголя.

Стандартные лицензии на торговлю алкогольной продукцией, по нынешним правилам действующие в течение ограниченного срока до пяти лет, предлагается сделать бессрочными.

Ограничения на продажу пива в России были введены в 2011 году, когда его приравняли к алкогольным напиткам. В частности, пиво нельзя продавать в общественном транспорте, на остановках и АЗС. На заведения общепита, работающие на транспорте, ограничения не распространяются.

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