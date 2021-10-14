В Германии оценили причастность России к высоким ценам на газ

Руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс оценил причастность России к росту цен на газ в Европе. Об этом он рассказал РБК.

По словам Хармса, заявления о том, что «Газпром» и Москва якобы спровоцировали высокие цены газ в европейских странах, чтобы Еврокомиссия ускорила сертификацию газопровода« Северный поток-2», не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что есть глобальные тенденции, среди которых рост потребления энергоносителей. «Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России», — добавил руководитель Восточного комитета германской экономики.

Ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст нашел способ снизить стоимость газа в Европе. Он заявил, что скорейший запуск «Северного потока-2» сможет стабилизировать цены на энергорынке. По мнению главы комитета, рост стоимости газа не связан с действиями «Газпрома». Об этом заявило и правительство Германии. Клаус Эрнст подчеркнул, что российский поставщик энергоресурсов выполнил все свои обязательства по контрактам. С мнением политика согласна и Еврокомиссия. Ранее в октябре исполнительный орган ЕС опубликовал сообщение, в котором подчеркнул, что «Газпром» выполнил все контрактные обязательства.

При этом Еврокомиссия все же связывает рост цен с действиями российской компании. Как сказано в сообщении, «Газпром» не предлагал никаких дополнительных поставок свыше соглашений, чтобы облегчить ситуацию на европейском энергорынке. Как отмечается в сообщении, поставки газа из России в Европу оказались ниже ожиданий.

