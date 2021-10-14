Власти ФРГ оценили заявления о несоблюдении газовых контрактов Россией

Правительство Германии официально отвергает заявления о том, что Россия не соблюдает контракты на поставки газа в Европу. Такую оценку в разговоре с ТАСС дал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Правительство ФРГ 11 октября официально дало отрицательный ответ на мой вопрос касательно того, есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов», — отметил представитель законодательной власти.

В ответе кабинета министров, который предоставил Эрнст, сказано, что у правительства подобных сведений не имеется. В Минэнерго Германии, в свою очередь, утверждают, что летом в России и Норвегии, импорт откуда важен для ФРГ, проводились технические работы на газовых объектах, что вместе со сложностями в производстве привело к сокращению поставок. В ответе на депутатский запрос уточняется, что в итоге с учетом в том числе растущей роли газа в электрогенерации «небольшой объем предложений столкнулся с повышенным спросом, что привело к значительному увеличению краткосрочных цен».

Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, 14 октября заявил, что Европа действует «на авось» при формировании запасов газа. По его мнению, европейцы столкнулись с последствиями своей несбалансированной политики создания энергетического баланса. «Нужно иметь необходимые резервы для прохождения осенне-зимнего периода, должны быть сформированы запасы для учета самых низких температур, самых длинных периодов прохождения», — заявил Новак.