Российские власти связали газовый кризис с действиями Европы «на авось»

Европа действует «на авось» при формировании запасов газа, сказал вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

По мнению российских властей, европейцы пожинают плоды своей несбалансированной политики создания энергетического баланса. «Нужно иметь необходимые резервы для прохождения осенне-зимнего периода, должны быть сформированы запасы для учета самых низких температур, самых длинных периодов прохождения», — отметил Новак.

Причину нынешнего газового кризиса он связал с некачественным планированием. Замыкающая цена при отсутствии предложения формирует высокую цену, пояснил он. «Есть надежда только на невидимую рынку руку, которая будет обеспечивать поставки газа», — сказал вице-премьер. Он добавил, что страны ЕС пока не обращались с просьбой увеличить экспорт российского газа.

Ранее в Европейском союзе связали рост цен на газ в с бездействием России и ее нежеланием ввести дополнительные поставки. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Между тем председатель правления компании по газоснабжению Латвии «Латвияс газе» Айгарс Калвитис назвал способ выхода из европейского энергетического кризиса. По мнению политика, запуск «Северного потока-2» мог бы стабилизировать цены на топливо.