«Северный поток-2» назвали единственным выходом из энергетического кризиса

В Латвии заявили, что «Северный поток-2» стабилизирует цены на газ в Европе

Председатель правления компании по газоснабжению Латвии «Латвияс газе» Айгарс Калвитис назвал способ выхода из европейского энергетического кризиса. По мнению политика, запуск «Северного потока-2» мог бы стабилизировать цены на газ. Об этом он рассказал в беседе с «ТАСС».

«Не могу комментировать трудности, почему он еще не открылся. Но я пока вижу только один эффективный инструмент, как могла бы произойти стабилизация рынка, чтобы «Северный поток-2» начал функционировать», — заявил Айгарс Калвитис.

Аналогичное мнение высказал и президент России Владимир Путин. По его словам, запуск «Северного потока-2» значительно понизит напряженность на европейском энергорынке. Однако президент также отметил административные барьеры, которые препятствуют началу работы трубопровода.

Ранее 14 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» уже достроен. По словам политика, в настоящее время идет заполнение трубы необходимым количество газа. Новак отметил, что газопровод будет готов к запуску в ближайшие дни, однако срок его реального начала работы будет определяться европейским регулятором. Процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев.