Путин назвал барьеры для запуска «Северного потока-2»

Административные барьеры препятствуют скорейшему запуску газопровода «Северный поток-2». Они пока не преодолены, заявил президент России Владимир Путин, его слова передает «Интерфакс».

Президент уверен, что запуск газопровода значительно понизит напряженность на европейском энергетическом рынке. «У компании "Северный поток-2" идет дискуссия, в том числе и с немецким регулятором. Если бы мы смогли увеличить [поставки] по этому маршруту, напряженность на еврорынке существенно бы снизилась, и это повлияло бы на цены», — сказал Путин.

Ранее Bloomberg со ссылкой на два источника сообщил, что президент России хочет добиться от Евросоюза изменений правил игры на газовом рынке и извлечь выгоду в условиях резкого подорожания топлива.

Издание называет два вопроса, которые хочет решить Москва: возврат к долгосрочным газовым контрактам вместо спотовых закупок и ускорение сертификации «Северного потока-2» для скорейшего запуска.

По мнению Путина, повышение стоимости газа в Европе стало следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. «Некоторые "эксперты" подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами», — считает президент.