Путин рассказал о «планетарных» запасах нефти и газа в России

Запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер, заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Если посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях», — отметил Путин, оценивая ситуацию с нефтью и газа.

Он также назвал причину роста цены на газ в Европе. Повышение стоимости стало следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот, считает Путин. По словам президента, ситуация на европейском газовом рынке в настоящее время не выглядит сбалансированной. Он добавил, что резкий скачок цен на энергоносители может обернуться негативными последствиями для потребителей и для производителей.

«Некоторые "эксперты" подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами», — считает президент. Также Путин пообещал, что страна выйдет на рекордные поставки газа на мировой рынок до конца года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия «безукоризненно выполняет все контрактные обязательства» по газу и пока не может больше нарастить экспорт топлива.