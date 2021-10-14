Назван срок готовности «Северного потока-2» к запуску

Вице-премьер Новак заявил, что «Северный поток-2» будет готов к запуску в ближайшие дни

Вице-премьер Александр Новак назвал срок готовности российского экспортного газопровода «Северный поток-2» к запуску, его слова приводит ТАСС.

«"Северный поток — 2" достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов», — отметил Новак.

По его словам, дальнейшая работа трубопровода и сроки его реального запуска будут зависеть от европейского регулятора, который проводит сертификацию «Северного потока-2». Ранее российская сторона говорила, что, согласно ее ожиданиям, процесс может занять несколько месяцев.

Укладка первой нитки «Северного потока-2» завершилась в июне, второй — в сентябре. «Газпром» уже заявлял о намерении начать поставки до конца 2021 года. Пробный технический запуск трубопровода начался 4 октября.