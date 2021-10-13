Ситуацию с ценами на газ в Европе назвали критической

Ситуация с ценами на газ будет оставаться критической до введения «Северного потока 2». Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин. По его мнению, цена в тысячу долларов за кубометр сжиженного газа — это все еще критически высокая стоимость.

Ранее президент России Владимир Путин назвал причину роста цены на газ в Европе: повышение стоимости стало следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.

По его словам, ситуация на европейском газовом рынке на данный момент не выглядит сбалансированной. Путин указал, что резкий скачок цен на энергоносители способен обернуться негативными последствиями как для потребителей, так и для производителей. Также, говоря о ценах на газ в Европе, российский лидер указал на то, что есть мнение, что высокие котировки играют на руку производителям сырья. Но эти люди не понимают, что говорят, подчеркнул он. «Некоторые "эксперты" подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами», — подытожил президент.

Мы чуть-чуть отступили от края пропасти

По мнению Пикина, цены на сжиженный газ будут оставаться высокими до тех пор, пока не будет запущен «Северный поток-2». «Они не будут катастрофически высокими, то есть по две тысячи за кубометр, поскольку все ждут, что скоро пойдет газ через "Северный поток", но они так и будут оставаться критическими», — прояснил эксперт.

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Пикин подчеркнул, что считать, будто рынок нормализовался и цена в тысячу долларов за кубометр сжиженного газа — это улучшение ситуации, нельзя. «Тысяча долларов за кубометр – это цена не сбилась, это рекордно высокая цена. Просто относительно абстрактной, невыносимо высокой, кризисной цены в две тысячи, она кажется нормальной», — подчеркнул он.

Эксперт по энергетике полагает, что расслабляться в сложившейся ситуации нельзя. В любой момент, цены снова могут вырасти. Однако до рекордных двух тысяч за кубометр газа цена больше доходить не будет, предположил он. «Задумайтесь, если мы месяц назад говорили: "Тысяча долларов? Да никогда такого не будет". А год назад вы бы сказали, что я сумасшедший, если бы я такую цену назвал. Поэтому, тысяча долларов – это не улучшение ситуации, это мы просто от края пропасти чуть-чуть отступили. Но мы все еще не нем находимся», — подытожил Пикин.

Ранее Владимир Путин сообщил, что для газового рынка важна стабильность и предсказуемость, и пообещал, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на мировой рынок до конца года.