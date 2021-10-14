«Газпрому» пообещали рекорд по добыче газа

Компания «Газпром» в этом году, вероятно, достигнет рекорда по добыче газа, пообещал вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости. Также Новак указал, что Россия закончит закачку газа в свои подземные хранилища (ПГХ) примерно в конце октября.

В сентябре стало известно, что «Газпром» добыл 40,8 миллиарда кубометров газа, что на 12 процентов больше, чем за сентябрь 2020 года. Это оказался рекордный показатель за последние 13 лет (в 2008 году этот показатель был 42,48 миллиарда кубометров).

Добыча газа за девять месяцев этого года взлетела на 17 процентов (до 378 миллиардов кубометров). В абсолютных величинах она выросла по отношению к уровню прошлого года на 55 миллиардов кубометров. Таким образом, «Газпром» за девять месяцев обеспечил рост добычи газа, обещанный за весь 2021 год.

Тем временем цены на газ в Европе снова пошли вверх. В ходе торгов на лондонской бирже ICE утром в четверг, 14 октября, стоимость тысячи кубометров природного газа вновь взлетела выше 1,2 тысячи долларов. На максимуме цена доходила до 1,25 тысячи долларов за тысячу кубометров.