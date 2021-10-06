В «Газпроме» приготовились к «хорошей» зиме

В «Газпроме» приготовились к холодной зиме, которая станет «хорошей» для компании. Об этом заявил замглавы компании Виталий Маркелов в кулуарах Петербургского международного газового форума, передает ТАСС.

Маркелов сообщил, что «Газпром» сохраняет прогноз добычи на 2021 год более 510 млрд кубометров газа и «работает под спрос». В 2020 году «Газпром» добыл 452,7 миллиарда кубометров газа. 2021 год станет рекордным по этому показателю за 10 лет.

В последние недели цены на газ в Европе регулярно бьют рекорды. 6 октября стоимость фьючерсов впервые превысила 1900 долларов за тысячу кубометров. Акции «Газпрома» обновили исторический максимум, поднявшись до 397,07 рубля за штуку.