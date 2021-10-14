Цены на газ в Европе взлетели

В ходе торгов на лондонской бирже ICE утром в четверг, 14 октября, стоимость тысячи кубометров природного газа вновь взлетела выше 1,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме цена доходила до 1,25 тысячи долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 10:05 по московскому времени она скорректировалась до 1,218 тысячи долларов.

Цены на газ в Европе установили исторический рекорд 6 октября, когда тысяча кубометров торговалась на уровне 1969,2 тысячи долларов. В тот же день они рухнули на 600 долларов.

После этого в течение недели они стабильно опускались, но накануне, 13 октября, вновь начали расти.