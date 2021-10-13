Европа захотела запастись газом

Еврокомиссия захотела изучить вопрос о создании механизма общих закупок газа для пополнения стратегических запасов Евросоюза. Отмечается, что вопрос будет вынесен на саммит ЕС в конце октября, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Дипломат сообщил, что Еврокомиссия планирует представить пакет мер для борьбы с энергетическим кризисом. Он будет включать краткосрочные целевые меры поддержки потребителей энергии, а также позволит обсудить европейским странам возможности создания механизма общих закупок газа для пополнения своих стратегических запасов. Обсуждение этих вопросов будет вынесено на саммит ЕС, который пройдет с 21 по 22 октября 2021 года.

По словам дипломата, общий механизм закупки газа и мониторинга газовых запасов Евросоюза должен иметь инструмент для балансировки цен. «Приобретение газа для пополнения запасов должно осуществляться в периоды понижения рыночных цен», — уточнил источник. При этом все рекомендации Еврокомиссии не выходят за рамки климатических договоренностей ЕС по переходу на экономику с нулевыми выбросами вредных веществ к 2050 году.

Отмечается, что для стран ЕС практика заключения долгосрочных контрактов на поставки трубопроводного газа по фиксированным ценам из России, которая ранее была широко распространена, «не входит в набор инструментов», который будет представлен на саммите. По словам дипломата, Еврокомиссия не будет рекомендовать членам ЕС вернуться к этой системе. Долгосрочные контракты на поставку газа, по мнению Еврокомиссии, затрудняют работу свободного европейского рынка. Однако это не запрещает странам Евросоюза самостоятельно заключать подобные контракты с Россией или другими поставщиками. Окончательное решение о сочетании используемых источников энергии будут принимать правительства самих стран ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что энергетический кризис в Европе возник из-за медленного перехода на зеленую энергетику. Оптовые цены на газ выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом, в то время как возобновляемые источники энергии, по ее словам, за последние годы подешевели. Фон дер Ляйен пообещала, что к 2030 году Евросоюз инвестирует триллион евро в устойчивую энергетику.

Западные страны в случившемся в Европе и США энергокризисе ранее обвинили Россию. Американский конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, и призвал США ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».