Путин пошутил о замене топлива в Европе катанием на коньках

Президент России Владимир Путин предположил, что европейцам придется заменить топливо катанием на коньках. Глава государства пошутил, что скоро голландцы вынуждены будут ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться, сообщает РИА Новости.

В рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Путин отметил, что цены на энергию стремительно выросли из-за ошибок европейских правительств. Глава государства привел в пример решение суда в Гааге, согласно которому компания Royal Dutch Shell должна сократить на 45 процентов выбросы углекислого газа к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года. По мнению президента, ситуация может стать хуже, если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок.

Путин напомнил, что в Средние века голландцы в холодную погоду передвигались по замершим рекам и каналам на коньках. «Если так будет продолжаться дальше, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения, будут ездить друг к другу в гости на коньках, потому что дороговато будет на машинах передвигаться, в том числе на электрических. И кататься будут не только для того, чтобы из пункта А в пункт Б перебраться, а для того, чтобы согреться», — пошутил президент.

Глава государства также пообещал, что Россия выйдет на рекордные поставки газа до конца года, чтобы обеспечить стабильность энергетического рынка. Путин отметил, что Россия полностью выполняет обязательства по контрактам и обеспечивает бесперебойные поставки газа в Европу. По его словам, страна готова предоставить партнерам столько газа, сколько они попросят.