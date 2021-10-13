Путин назвал бессмысленным запрет атомной энергии в странах Европы

Президент России Владимир Путин назвал бессмысленным решение ряда стран Евросоюза (ЕС) свернуть атомную энергетику. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, «РИА Новости».

Путин уточнил, что не берется оценивать, является ли решение Германии запретить атомную энергию ошибочным. Однако, по мнению президента, в этом нет смысла, потому что энергоснабжение соседней Франции более чем на 80 процентов зависит от атомной энергетики. «Ну какой смысл закрывать у себя, если, извините, через забор — атомная энергетика процветает», — сказал Путин.

Ранее в октябре президент заявил о необходимости для России наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике. Тогда он отметил, что страна успешно осуществляет «зеленый» переход. По его словам, Россия уже заняла лидирующие позиции в выработке энергии из экологически «чистых» источников.

В рамках своего онлайн-выступления на Российской энергетической неделе статс-секретарь министерства энергетики ФРГ Андреас Файхт тоже отметил шансы России стать успешным игроком на рынке зеленой энергетики. По словам Файхта, стране стоит обратить внимание на водородные технологии. Он также подчеркнул, что энергетический переход может принести новые возможности российской экономике.