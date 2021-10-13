Путин назвал дату выхода России на углеродную нейтральность

Владимир Путин заявил, что Россия достигнет углеродной нейтральности к 2060 году

Президент России Владимир Путин назвал дату достижения страной нулевых выбросов углекислого газа. По словам главы государства, Россия ставит ориентир выхода экономики на углеродную нейтральность к 2060 году, сообщают РИА Новости.

Во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Путин подчеркнул, что проблема изменения климата важна для всего мира. «Предстоит большая, безусловно, сложная, напряженная работа с привлечением широкого круга специалистов, руководителей компаний, общественных объединений и государств», — заявил он. Российский лидер также отметил, что важно не превращать климатическую повестку в орудие для решения политических и экономических вопросов. По мнению президента, нужны справедливые правила.

Дата, названная Путиным, соответствует стратегии Министерства экономического развития. Ведомство подготовило план, согласно которому страна сможет достичь углеродной нейтральности в срок до 2060 года. О новой стратегии Министерство экономического развития сообщило в октябре. Правительство видит возможность к снижению выбросов парниковых газов на 79 процентов уже к 2050 году.

Ранее в октябре Министерство природы назвало главные угрозы для России от глобального потепления. Таким образом, одним из главных негативных последствий изменения климата для территории страны станут наводнения. По данным министерства, также возрастут риски лесных пожаров и аномальной жары.