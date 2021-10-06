Названы сроки достижения нулевого углеродного следа для России

Министерство экономического развития подготовило новую стратегию развития страны с минимальным вредом от выбросов для окружающей среды. По плану ведомства, при выполнении ряда мероприятий достичь нулевого углеродного следа получится в срок до 2060 года. Подробности представители Минэкономики назвали журналистам издания «Коммерсантъ».

Ведомство отправило на согласование новую версию стратегии низкоуглеродного развития страны до 2050 года, которая предполагает достижение углеродной нейтральности десятилетием позднее. К середине века правительство видит возможности к снижению объема выбросов парниковых газов на 79 процентов. Эксперты при предварительной оценке проекта назвали указанную планку в поглощении CO2 труднодостижимой.

Указанную стратегию Минэкономики частично обсудили на совещании с президентом России Владимиром Путиным 5 октября. Ведомство предложило два сценария социально-экономического развития в достижении углеродных целей: инерционный и интенсивный, который и планируется взять за основу.

«В задачи целевого сценария мы закладываем обеспечение глобальной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода. В инерционном — предполагаем сохранение текущей экономической модели, включая сохранение структуры энергобаланса», — заявил глава Минэкономики Максим Решетников.

Интенсивный сценарий предполагает рост выбросов до 2030 года лишь на 0,6 процента с учетом вовлечения поглощающей способности экосистем (лесов, торфяников). Падение нефтегазового экспорта составит около двух процентов с 2030 года, а темпы роста экономики с 2030 по 2050 годы составят три процента. Реализация сценария сопряжена с инвестициями в снижение выбросов в размере одного процента ВВП в 2022–2030 годах и 1,5 процента ВВП в 2031–2050 годах, пояснили в Минэкономики.

Как подчеркнул руководитель программ «Климат и энергетика» «WWF России» Алексей Кокорин, с указанной стратегией не стыдно появиться на международном саммите по климату в Глазго, который пройдет ноябре 2021 года. «Цель по поглощению лесами выбросов выглядит труднодостижимой — за последние пять лет данный показатель упал на десять процентов даже без учета пожаров летом 2021 года. Надо определиться с тем, как поставленные цели превратить в реальные действия и рост поглощения», — подчеркнул эксперт.

Ранее для России определили главные угрозы от глобального потепления. Одним из самых основных негативных эффектов от изменения климата для страны и жителей, по данным Минприроды, станут наводнения, аномальная жара и лесные пожары.

