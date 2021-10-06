Названы главные риски для России от глобального потепления

Для России определили основные угрозы от глобального повышения средней температуры на планете. Одним из самых главных негативных эффектов для территории страны и жителей, по данным Минприроды, станут наводнения, приводит 6 октября информацию из плана ведомства по адаптации страны к изменению климата РИА Новости.

Как следует из документа министерства, оказавшегося в распоряжении агентства, среди пагубных для России рисков при глобальном потеплении также названы разрушительные лесные пожары и аномальная жара. Представители Минприроды отмечают, что за последние 20 лет число опасных гидрометеорологических явлений на территории страны удвоилось. По прогнозам мировых климатологов, в ближайшие годы масштаб природных пожаров в некоторых регионах Азии может вырасти в три раза.

Авторы текста рассматривают варианты приспособления жителей России к дефициту воды и продовольствия за счет предупреждающих мер, которые будут приняты до того, как население столкнется с тотальной проблемой нехватки указанных ресурсов для нормального существования.

На совещании с членами правительства 5 октября президент Владимир Путин раскрыл планы социально-экономической стратегии России до 2050 года в рамках борьбы с климатической катастрофой. По мнению главы государства, требуется немедленно снижать углеродоемкость промышленности и транспорта, повышать уровень утилизации попутного газа в нефтяной промышленности, а также задействовать в улавливании CO2 природные экосистемы.