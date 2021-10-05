Путин раскрыл планы России по сдерживанию климатической катастрофы

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 октября, обсудил с правительством климатическую повестку страны. Глава государства заявил о планах повысить темпы роста экономики за счет экологических мероприятий. Трансляция совещания ведется на YouTube-канале издания RT.

Глава государства подчеркнул, что внедрение зеленых инициатив должно стать основой социально-экономической стратегии России до 2050 года в рамках внутренней политики и исполнения Парижского соглашения по борьбе мирового сообщества с климатической катастрофой.

«Мы должны снижать углеродоемкость промышленности, транспорта. Не нужно действовать слепо, следует выбирать те направления, меры по снижению выбросов в которых дадут совокупно больший экономический эффект. Россия уже впереди планеты всей по уровню утилизации попутного газа в нефтяной промышленности. Происходит перевод на электричество общественного транспорта, на очереди — инвестиции в модернизацию теплоэнергетики», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что у страны колоссальные объемы естественных ресурсов для борьбы с глобальным потеплением (леса, болота). Для экспериментов с поглощающей способностью экосистем в России запускают карбоновые полигоны.

Президент, отметив важность наращивания объемов выработки в атомной энергетике, также добавил, что Россия сохраняет лидерство в зеленой энергетике: доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает в стране 37 процентов.

